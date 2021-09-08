Верховна Рада провалила звернення до США щодо статусу основного союзника

Проєкт постанови підтримали лише 24 нардепи.

Верховна Рада провалила голосування за постанову про звернення Сполучених Штатів Америки щодо надання Україні двостороннього статусу основного союзника США поза НАТО.

Проєкт постанови №5380 підтримали лише 24 народні обранці на засіданні ВР 8 вересня. Один голос було подано "проти", ще 163 нардепи утрималися.

Відзначимо, проєкт звернення не підтримав і комітет Верховної ради з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва. В результаті під час голосування в сесійній залі його підтримали тільки 24 народних депутати.

Нагадаємо:

Раніше пані посол України у Сполучених Штатах Америки Оксана Маркарова заявила, що Україні не потрібен статус основного союзника поза НАТО. Такий статус надають країнам, які не планують чи не можуть вступити до Альянсу.

Такий статус надають країнам, які не планують чи не можуть вступити до Альянсу. А віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина назвала ініціативу депутатів недоречною і несвоєчасною.

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