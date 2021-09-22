Рада проведе позачергове засідання 23 вересня: розглянуть чотири питання

Засідання на вимогу 165 депутатів почнеться о 16:00.
Голова Верховної ради Дмитро Разумков підписав розпорядження про скликання позачергового засідання.
Про це йдеться у тексті розпорядження.
Згідно з документа, нардепи розглянуть такі питання:
- внесення змін до законодавчих актів щодо відміни норм, які передбачають посилення фіскального тиску шляхом розширення сфери застосування реєстраторів розрахункових операцій;
- внесення змін до Податкового кодексу щодо відміни норм, які передбачають посилення фіскального тиску шляхом розширення сфери застосування реєстраторів розрахункових операцій;
- внесення змін до Податкового кодексу щодо зміни підходів у визначенні обсягів доходів для застосування спрощеної системи оподаткування;
- внесення змін до Податкового кодексу щодо спрощення обліку доходів фізичних осіб-підприємців.
Нагадаємо:
- Раніше лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія підтвердив, що під час позачергового засідання обговорюватимуть, найімовірніше, скасування РРО для ФОПів.
- Січень 2021 року став знаковим для малого і середнього бізнесу. Тепер підприємці повинні багато чого змінити в своїй діяльності. Йдеться про новації в оподаткуванні, установку касових апаратів, повний перехід на державну мову в системі обслуговування тощо.