Рада проведе позачергове засідання 23 вересня: розглянуть чотири питання

Засідання на вимогу 165 депутатів почнеться о 16:00.

Голова Верховної ради Дмитро Разумков підписав розпорядження про скликання позачергового засідання.

Про це йдеться у тексті розпорядження.

Згідно з документа, нардепи розглянуть такі питання:

внесення змін до законодавчих актів щодо відміни норм, які передбачають посилення фіскального тиску шляхом розширення сфери застосування реєстраторів розрахункових операцій;

внесення змін до Податкового кодексу щодо відміни норм, які передбачають посилення фіскального тиску шляхом розширення сфери застосування реєстраторів розрахункових операцій;

внесення змін до Податкового кодексу щодо зміни підходів у визначенні обсягів доходів для застосування спрощеної системи оподаткування;

внесення змін до Податкового кодексу щодо спрощення обліку доходів фізичних осіб-підприємців.

Нагадаємо:

Раніше лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія підтвердив, що під час позачергового засідання обговорюватимуть, найімовірніше, скасування РРО для ФОПів.

Січень 2021 року став знаковим для малого і середнього бізнесу. Тепер підприємці повинні багато чого змінити в своїй діяльності. Йдеться про новації в оподаткуванні, установку касових апаратів, повний перехід на державну мову в системі обслуговування тощо.

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