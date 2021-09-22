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Рада проведе позачергове засідання 23 вересня: розглянуть чотири питання

Рада проведе позачергове засідання 23 вересня: розглянуть чотири питання

УНІАН

Засідання на вимогу 165 депутатів почнеться о 16:00.

Голова Верховної ради Дмитро Разумков підписав розпорядження про скликання позачергового засідання. 

Про це йдеться у тексті розпорядження.

Згідно з документа, нардепи розглянуть такі питання:

  • внесення змін до законодавчих актів щодо відміни норм, які передбачають посилення фіскального тиску шляхом розширення сфери застосування реєстраторів розрахункових операцій;
  • внесення змін до Податкового кодексу щодо відміни норм, які передбачають посилення фіскального тиску шляхом розширення сфери застосування реєстраторів розрахункових операцій;
  • внесення змін до Податкового кодексу щодо зміни підходів у визначенні обсягів доходів для застосування спрощеної системи оподаткування;
  • внесення змін до Податкового кодексу щодо спрощення обліку доходів фізичних осіб-підприємців.

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