Рада припинила повноваження депутатки Колісник

Анна Колісник / © УНІАН

Верховна Рада достроково припинила повноваження народної депутатки Анни Колісник із фракції «Слуга народу». За відповідне рішення №13337 проголосували 262 народні депутати під час пленарного засідання у вівторок.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у Telegram.

«Рада достроково припинила повноваження депутатки Анни Колісник/ За — 262. Нагадаю, що Колісник отримала підозру від НАБУ та САП у недостовірному декларуванні на понад 4,4 млн грн», — написав він.

Народна депутатка Анна Колісник, обрана за списком «Слуги народу» під №94, ще у травні 2025 року подала заяву про дострокове припинення своїх повноважень, але розгляд цього питання затягнувся на кілька місяців. Замість Колісник до фракції має приєднатися наступний кандидат у списку — Дмитро Слинько (№151), колишній журналіст та редактор партійної газети.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що народна депутатка від фракції «Слуга народу» Анна Колісник прийняла рішення достроково скласти депутатські повноваження. Відповідну заяву вона подала ще 12 травня.

Колісник потрапила в центр уваги через розслідування НАБУ та САП, які в жовтні 2022 року повідомили їй про підозру у недостовірному декларуванні. За даними слідства, депутатка не вказала у своїй декларації за 2020 рік дві квартири в Києві, частку у нежитловому приміщенні в Харкові та автомобіль. Загальна вартість цього майна перевищувала 4,4 млн гривень.

Навесні 2023 року Вищий антикорупційний суд визнав Колісник винною, проте обмежився лише штрафом у 1342 гривні за пропуск судового засідання. Водночас депутатку звільнили від покарання через закінчення строків давності. У червні 2023 року Апеляційна палата ВАКС закрила кримінальне провадження проти неї.