Рада призначила очільницю Мінкульту: хто вона

Тетяна Бережна

Верховна Рада призначила Тетяну Бережну на посаду віце-прем’єр-міністра з питань гуманітарної політики та Міністра культури України. За призначення Тетяни Бережної проголосували 266 народних депутатів.

Про це повідомив народний депутат від фракції «Голос» Ярослав Железняк у Telegram.

Вона очолила єдине міністерство, яке протягом останніх трьох місяців залишалося під керівництвом тимчасово виконуючого обов’язки після так званого «великого ліжкопересування» в уряді.

Під час свого виступу у Верховній Раді Тетяна Бережна повідомила, що одним із головних завдань буде залучення додаткових ресурсів для розвитку культури. Серед конкретних ініціатив — підготовка закону про меценатство та створення спеціального фонду для збереження культурної спадщини, який планується презентувати на міжнародній культурній платформі в Копенгагені.

Вона також підкреслила важливість забезпечення незалежності та фінансової самостійності культурних установ, щоб вони могли заробляти на власні потреби та розвиватися автономно. Крім того, вона зазначила, що культура повинна не лише залишатися складовою гуманітарної політики, а й стати ефективним інструментом у міжнародній дипломатії.

«Наше спільне завдання — переосмислити роль культури як інструмента впливу, зробити інвестиції у цю сферу масштабнішими, а діяльність культурних інституцій — автономнішою», — наголосила вона.

Тетяна Бережна виконувала обов’язки міністра культури з 28 липня 2025 року. До цього вона три роки обіймала посаду заступниці міністерки економіки Юлії Свириденко, яка нині очолює уряд.

Міністерство культури України за останні роки змінило кількох очільників. Після Олександра Ткаченка у 2023 році міністерську посаду займав Ростислав Карандєєв, а з вересня 2024 року її обіймав Микола Точицький. Після урядової реорганізації Точицький став постійним представником України при Раді Європи.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що 17 липня Верховна Рада України затвердила новий Кабінет Міністрів, очолюваний премʼєркою Юлією Свириденко.