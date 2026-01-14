Рада призначила нового очільника Фонду держмайна: хто ним став

Новий очільник Фонду держмайна України Дмитро Наталуха / © Facebook-сторінка Дмитра Наталухи

Верховна Рада України проголосувала за призначення нардепа Дмитра Наталухи головою Фонду державного майна. Свої голоси за це рішення віддали 244 народні обранці.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

«Останнє кадрове в цьому калейдоскопі нестримних кадрових ротацій. Дмитро Наталуха став головою Фонду Держмайна. ЗА — 244», — йдеться в заяві нардепа.

Результати голосування за призначення Дмитра Наталухи / © Telegram-канал Ярослава Железняка

Нагадаємо, напередодні прем’єр-міністерка Юлія Свириденко внесла до Ради подання про призначення Наталухи на посаду голови Фонду державного майна. Профільний комітет з питань економічної політики офіційно того ж дня підтримав кандидатуру Наталухи на посаду до ФДМУ.

Біографія Дмитра Наталухи

Дмитро Наталуха — український політик, юрист та народний депутат IX скликання від партії «Слуга народу». До призначення у ФДМУ він очолював парламентський Комітет з питань економічної політики, а також представляв Україну в ПАРЄ та керував групою міжпарламентських зв’язків із Великою Британією.

Професійний досвід: