Рада призначила нового очільника Фонду держмайна: хто ним став
Верховна Рада поставила крапку в серії кадрових призначень 14 січня, обравши нового очільника Фонду держмайна.
Верховна Рада України проголосувала за призначення нардепа Дмитра Наталухи головою Фонду державного майна. Свої голоси за це рішення віддали 244 народні обранці.
Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
«Останнє кадрове в цьому калейдоскопі нестримних кадрових ротацій. Дмитро Наталуха став головою Фонду Держмайна. ЗА — 244», — йдеться в заяві нардепа.
Нагадаємо, напередодні прем’єр-міністерка Юлія Свириденко внесла до Ради подання про призначення Наталухи на посаду голови Фонду державного майна. Профільний комітет з питань економічної політики офіційно того ж дня підтримав кандидатуру Наталухи на посаду до ФДМУ.
Біографія Дмитра Наталухи
Дмитро Наталуха — український політик, юрист та народний депутат IX скликання від партії «Слуга народу». До призначення у ФДМУ він очолював парламентський Комітет з питань економічної політики, а також представляв Україну в ПАРЄ та керував групою міжпарламентських зв’язків із Великою Британією.
Професійний досвід:
2007 — 2013 роки — працював у провідних юридичних фірмах (Spenser & Kauffmann, «Ілляшев та Партнери», Baker & McKenzie), спеціалізуючись на інвестиціях, банківському та земельному праві.
2014 — 2015 роки — займався міжнародною політикою в Лондоні (Project for Democratic Union) та захистом прав ВПО у партнерських організаціях ООН («Право на Захист», HIAS).
2015 — 2017 роки — проходив держслужбу в Комінтернівській РДА в Одеській області.
2017 — 2019 роки — працював у компанії Lead/Augury, що займалася стратегічними комунікаціями та GR-консалтингом.
Від 2019 року — депутат Верховної Ради.