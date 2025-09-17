ТСН у соціальних мережах

Рада ратифікувала 100-річну угоду про партнерство з Великою Британією: що вона означає

295 депутатів Верховної Ради підтримали ратифікацію угоди про сторічне партнерство з Великою Британією.

Верховна Рада

Верховна Рада / © Associated Press

У середу, 17 вересня, Верховна Рада України ратифікувала угоду про сторічне партнерство з Великою Британією. Вона охоплює співпрацю в галузях безпеки, оборони, економіки, науки та культури.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Рішення підтримали 295 народних депутатів. Згідно з текстом угоди, Лондон щороку до 2030/2031 фінансового року виділятиме Україні щонайменше 3,6 млрд фунтів військової допомоги. Йдеться про підготовку військових, навчання пілотів, постачання літаків і спільне виробництво зброї.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак наголосив на важливості ратифікації угоди з Великою Британією.

«Верховна Рада ратифікувала Угоду про сторічне партнерство між Україною та Великою Британією. Це важливо», — написав Єрмак.

Нагадаємо, 16 січня 2025 року в Києві президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер підписали Угоду про сторічне партнерство. Документ складається з двох частин — відкритої та закритої, яка залишається таємною.

