Рада ратифікувала 100-річну угоду про партнерство з Великою Британією: що вона означає
295 депутатів Верховної Ради підтримали ратифікацію угоди про сторічне партнерство з Великою Британією.
У середу, 17 вересня, Верховна Рада України ратифікувала угоду про сторічне партнерство з Великою Британією. Вона охоплює співпрацю в галузях безпеки, оборони, економіки, науки та культури.
Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.
Рішення підтримали 295 народних депутатів. Згідно з текстом угоди, Лондон щороку до 2030/2031 фінансового року виділятиме Україні щонайменше 3,6 млрд фунтів військової допомоги. Йдеться про підготовку військових, навчання пілотів, постачання літаків і спільне виробництво зброї.
Керівник Офісу президента Андрій Єрмак наголосив на важливості ратифікації угоди з Великою Британією.
«Верховна Рада ратифікувала Угоду про сторічне партнерство між Україною та Великою Британією. Це важливо», — написав Єрмак.
Нагадаємо, 16 січня 2025 року в Києві президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер підписали Угоду про сторічне партнерство. Документ складається з двох частин — відкритої та закритої, яка залишається таємною.