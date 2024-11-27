Рада розробляє нові правила військової служби для чоловіків 55–60 років: подробиці

Комісія Верховної Ради встановила, що чоловіки у віці 55–60 років можуть бути визнані здатними до військової служби лише за умов певних обмежень.

Про це повідомила народна депутатка від партії "Слуга народу" Юлія Яцик, пише Фокус.

Вона навела приклади, коли навіть людей з інвалідністю з дитинства визнавали придатними до служби. Водночас, за її словами, ситуація з чоловіками 55+ є більш зрозумілою, оскільки їхній стан здоров’я часто не дозволяє виконувати військові завдання на передовій, проте вони можуть обіймати посади у тилу.

Яцик зазначила, що саме з цієї причини було запропоновано знизити граничний вік, дозволяючи чоловікам віком 55+ проходити службу виключно за власним бажанням.

Водночас вона зауважила, що ВЛК не мала можливості перевірити обґрунтованість визначення придатності окремих громадян до військової служби через відсутність доступу до медичних документів.

Нагадаємо, в Мінекономіки розповіли, скільки українців зараз мають бронювання від мобілізації. Міністерка економіки Юлія Свириденко розповідала, що за весь час повномасштабної війни кількість заброньованих від мобілізації військовозобов’язаних ніколи не перевищувала 950 тисяч людей.

Також повідомлялося, що після аудиту підприємств та організацій, які мають статус критичних, десятки тисяч чоловіків призовного віку втратили бронювання від служби в армії.

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