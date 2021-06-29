Рада скасувала штрафи для українців за виїзд з ОРДЛО через Росію

Рада скасувала штрафи для українців за виїзд з ОРДЛО через Росію

Бойовики регулярно блокують роботу КПВВ, тому українці були змушені їхати на підконтрольну Україні територію через Росію.

Верховна Рада на період дії карантину скасувала штрафи за виїзд з окупованих районів Донецької та Луганської області через Росію.

Про це інформує ТСН.ua.

"За" проголосували 292 нардепи.

"До громадян України, які проживають на тимчасово окупованих територіях України, на період дії карантину, або на час блокування діяльності контрольних пунктів в’їзду-виїзду, не застосовуються заходи впливу за адміністративні правопорушення, пов’язані з порушенням порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України або виїзду з неї", — йдеться у рішенні.

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До цього часу таке порушення каралося штрафом від 1,7 тисячі гривень до 5,1 тисячі гривень. Ті самі дії, вчинені групою осіб або особою, яку протягом року було штрафували за виїзд з ОРДЛО через РФ, тягнули за собою штраф від 5,1 тисячі до 8,5 тисячі гривень.

Не штрафуватимуть лише окремі категорії осіб, які діють з підстав гуманітарного характеру.

Зазначимо, що регулярне блокування бойовиками роботи КПВВ на лінії зіткнення завдавало великих незручностей українцям з окупованих територій. Жителі ОРДЛО часто відвідують підконтрольну урядові територію для отримання медичної допомоги, пенсійних виплат, документів чи навчання. Проте через дії окупантів вони були змушені порушувати закон — їхали на незахоплену терористами територію через Росію.

Раніше про проблему штрафів для українців за виїзд з ОРДЛО через Росію розповідав спікер української делегації в Тристоронньої контактній групі (ТКГ) Олексій Арестович.

Нагадаємо, що Верховна Рада підтримала законопроєкт про територіальну оборону в Україні та збільшення чисельності ЗСУ.

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