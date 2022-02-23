Рада сьогодні проведе ще одне позачергове засідання: які питання розглянуть

Рада сьогодні проведе ще одне позачергове засідання: які питання розглянуть

Наразі позачергове засідання ВР почалося.

Депутати Верховної Ради зберуться сьогодні, 23 лютого, ще на одне позачергове засідання. Зокрема, на ньому парламентарі мають розглянуть зміни до державного бюджету України.

Про це повідомила речниця фракції "Слуга народу" Юлія Палійчук.

Народні депутати планують розглянути такі законопроекти:

7012-д – щодо внесення змін до Державного бюджету в частині фінансування оборони.

– щодо внесення змін до Державного бюджету в частині фінансування оборони. 7105 – щодо організації роботи парламенту в умовах надзвичайно та/або воєнного стану.

Вона додає, що відразу після нього відбудеться спеціальне засідання ВР стосовно указу Президента про введення надзвичайного стану в Україні.

Нагадаємо, Рада національної безпеки та оборони (РНБО) просить Верховну Раду запровадити надзвичайний стан на всій території, крім Луганської та Донецької областей. Які обмеження можуть діяти - більше читайте тут.

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