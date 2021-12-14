Рада спростила порядок набуття українського громадянства іноземцями, які воювали на Донбасі

Разом із заявою про прийняття до громадянства України іноземці, які проходять або проходили військову службу за контрактом у ЗСУ, можуть подавати декларації про відмову від іноземного громадянства.

Верховна Рада спростила порядок набуття українського громадянства громадянами іноземних держав, які воювали за Україну на Донбасі.

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За ухвалення закону "Про внесення змін до закону України "Про громадянство України" щодо спрощеного набуття громадянства України окремими категоріями осіб" №5630 проголосували 285 нардепів.

Так, цим законом спрощується порядок набуття українського громадянства громадянами Росії, які зазнали переслідувань через політичні переконання, та іноземцями і особами без громадянства, які проходили чи проходять військову службу за контрактом у Збройних силах України.

Також під дію закону підпадають іноземці, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, або брали участь у виконанні бойових або службових завдань АТО, брали чи беруть участь у заходах із забезпечення нацбезпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Росії в Донецькій і Луганській областях.

Нагадаємо, що також народні депутати підтримали законопроєкт №6359 про допуск підрозділів Збройних сил інших держав на територію України у 2022 році для участі у багатонаціональних навчаннях.