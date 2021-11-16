Рада у четвер збирається на позачергове засідання: що розглянуть нардепи

Рада у четвер збирається на позачергове засідання: що розглянуть нардепи

Позачергове засідання ініціює президент Володимир Зеленський, щоб обговорити низку законопроєктів у сфері економіки та фінансів.

Верховна Рада в четвер, 18 листопада, проведе позачергове засідання, ініційоване президентом Володимиром Зеленським.

Про це розповіла речниця парламентської фракції "Слуга народу" Юлія Палійчук.

За її словами, нардепи розглянуть "важливі питання щодо економіки та фінансів".

Зокрема, йдеться про такі законопроєкти:

№ 5315 – про страхування;

№ 5125 – про кредитні спілки, який продовжує реформу небанківського фінансового сектора;

№ 5542-1 – про забезпечення стабільності системи гарантування вкладів фізичних осіб. Документ пропонує поетапне збільшення суми гарантування до 600 тис. грн від 1 січня 2023 року;

№ 5065 – про фінансові послуги та фінансові компанії, який стане основою правового регулювання всього ринку фінпослуг;

№ 5688 та 5689, які встановлюють податкові та митні стимули для учасників індустріальних парків.

Нагадаємо, що фракція “Слуги народу” остаточно вирішила позбутися Артема Дмитрука.

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