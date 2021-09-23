Рада ухвалила законопроєкт Зеленського про деолігархізацію: що він передбачає

Рада ухвалила законопроєкт Зеленського про деолігархізацію: що він передбачає

Якщо особу зарахували до олігархів, до неї застосовують низку обмежень.

Народні депутати у другому читанні ухвалили законопроєкт №5599 "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)".

Про це стало відомо під час засідання Верховної Ради 23 вересня.

"За" відповідний законопроєкт проголосували 279 нардепів. "Проти" проголосували - 54.

Не підтримали законопроєкт нардепи від "ОПЗЖ", "ЄС" і "Батьківщини". Найбільше голосів віддали нардепи від "Слуги народу" -229, "За майбутнє" - 18, "Довіра" - 15, "Голос" - 11, позафракційні - 6.

Згідно з документом, олігархом є людина, яка одночасно бере участь у політичному житті, має значний вплив на ЗМІ та є монополістом на загальнодержавному товарному ринку і володіє активами на понад 1 мільйон прожиткових мінімумів.

Рішення про визнання особи олігархом, ухвалюється РНБО на підставі подання Кабінету міністрів, члена РНБО, Національного банку, Служби безпеки або Антимонопольного комітету. Якщо особу визнають олігархом, її внесуть до спеціального реєстру. Вводить в дію рішення РНБО президент України і воно набуває чинності від моменту його офіційного опублікування.

Згідно з офіційним текстом законопроєкту, щодо осіб із так званого Реєстру олігархів буде застосовуватися низка обмежень:

заборонено здійснювати внески на підтримку політичних партій та здійснювати внески до виборчих фондів кандидатів (крім власного виборчого фонду), політичних партій під час виборчого процесу; заборонено бути покупцем (бенефіціаром покупця) у процесі приватизації об'єктів великої приватизації; заборонено фінансувати будь-яку політичну агітацію, або проведення мітингів чи демонстрацій з політичними вимогами; в обов'язковому порядку треба подавати декларацію про доходи.

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"Метою цього Закону є подолання конфлікту інтересів, викликаного злиттям політиків, медіа та великого бізнесу, унеможливлення використання політичної влади для збільшення власних капіталів, забезпечення національної безпеки України в економічній, політичній та інформаційній сферах, захист конституційних прав та свобод громадянина, захист демократії, забезпечення державного суверенітету та уникнення випадків маніпулювання свідомістю громадян шляхом умисного спотворення інформації задля отримання доступу до ресурсів, що належать на праві власності народові України", - сказано в документі.

Виключити особу із Реєстру можливо, якщо у неї відсутні не менше двох ознак, передбачених для потрапляння в цей список.

Детально, кого назвуть олігархами і як боротимуться з ними, читайте тут.

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