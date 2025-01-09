Рада ухвалила зміни до Закону "Про військовий обов'язок і військову службу": що відомо

Рада проголосувала №12076. Йдеться про зміни до Закону "Про військовий обов’язок і службу" щодо медичного обліку під час підготовки призовників.

Про це написав народний депутат Ярослав Железняк.

"За" в цілому 298 народних депутатів.

"Тут пройшла важлива правка: Жінки-добровольці перед базовою підготовкою беруться на військовий облік призовників за власним бажанням", - наголосив Железняк.

Раніше в Україні оновили правила військового обліку. Тепер на нього можуть ставати не лише жінки-медики.

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