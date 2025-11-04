Рада ухвалила відстрочку від мобілізації для молоді: кого стосуватиметься

Мобілізація / © ТСН

Верховна Рада України підтримала у першому читанні законопроєкт, який передбачає 12-місячну відстрочку від призову для окремих категорій громадян, що вже відслужили за контрактом під час воєнного стану. Документ покликаний урегулювати ситуацію, коли молоді військові після звільнення одразу можуть бути повторно мобілізовані.

Про це пише Судово-юридична практика.

Згідно із законопроєктом №13574, право на відстрочку отримають військовозобов’язані та резервісти віком від 18 до 25 років, які у період дії воєнного стану підписали контракт на один рік, пройшли службу та звільнилися з неї на законних підставах. Для таких осіб пропонується встановити річну відстрочку від повторного призову після звільнення зі служби.

Відповідні зміни планується внести до статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію». Законопроєктом пропонується доповнити документ новою частиною сьомою, згідно з якою молоді військовозобов’язані та резервісти, що проходили річну контрактну службу під час воєнного стану, не підлягатимуть призову на військову службу протягом 12 місяців після звільнення. Водночас вони зможуть бути мобілізовані раніше — лише за власним бажанням.

У парламенті пояснюють, що така норма є необхідною, адже нині після звільнення зі служби молоді військовослужбовці фактично втрачають будь-яке право на відстрочку. Вони можуть бути призвані повторно вже наступного дня після постановки на облік як військовозобов’язані або резервісти.

Запровадження річної паузи має стати формою соціального захисту для тих, хто вже виконав свій обов’язок перед державою. Законодавці наголошують, що це дозволить забезпечити більш справедливий підхід до планування мобілізаційних ресурсів і дасть молодим ветеранам час на відновлення після служби.

Якщо документ буде ухвалено в цілому, він набуде чинності після офіційного опублікування. Очікується, що це рішення сприятиме підвищенню мотивації для укладання короткострокових контрактів під час воєнного стану та покращить умови ротації особового складу.

