Рада ухвалила закон про хвилину мовчання в Україні: що тепер зміниться

Верховна Рада України / © Associated Press

Реклама

Доповнено додатковими матеріалами

Верховна Рада України 11 лютого офіційно встановила загальнонаціональну хвилину мовчання для вшанування загиблих. Свої голоси за відповідний закон віддали 260 народних депутатів.

Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко.

«Рада встановила офіційно загальнонаціональну хвилину мовчання. За — 260», — вказано в дописі політика.

Реклама

Також у законі передбачено, що щороку в четверту суботу листопада о 16:00 по всій країні проводитиметься загальнонаціональна хвилина мовчання та акція «Запали свічку» як вшанування пам’яті жертв Голодомору 1932 — 1933 років.

Нагадаємо, в середині грудня 2025 року Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт №12144, який на законодавчому рівні закріплює щоденну загальнонаціональну хвилину мовчання о 9:00. Документ зобов’язує органи влади та медіа всіх форм власності забезпечувати інформування про захід, зокрема через системи оповіщення. Ініціатива спрямована на належне вшанування пам’яті загиблих унаслідок російської агресії, зміцнення суспільної єдності та формування культури національної пам’яті.