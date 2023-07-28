Рада вимагає позбавити Росію членства в ЮНЕСКО: ухвалене офіційне звернення

Парламент також закликав ЮНЕСКО невідкладно скерувати до України місію для оцінки збитків, завданих російськими атаками на об’єкти Всесвітньої спадщини у Львові та в Одесі.

Верховна Рада проголосувала за звернення до ЮНЕСКО з закликом позбавити Росію членства в організації. Це звернення адресоване також парламентам та урядам країн-членів ЮНЕСКО.

Про це нардеп Ярослав Железняк повідомив у Мережі 28 липня.

"Рада звернулася до ЮНЕСКО, парламентів та урядів її держав-членів про необхідність позбавлення рф членства в ЮНЕСКО", – йдеться в заяві народного обранця.

Він додав, що свої голоси за таке рішення віддали 296 депутатів.

Про що йдеться у зверненні Ради до ЮНЕСКО

Від імені українського народу Верховна Рада України звертається до:

ЮНЕСКО щодо подальшого позбавлення Російської Федерації членства в ЮНЕСКО та її органах;

ЮНЕСКО невідкладно скерувати до України місію для оцінки збитків, завданих російськими атаками на об’єкти Всесвітньої спадщини у Львові та в Одесі, визначення допомоги та можливих дій ЮНЕСКО для захисту об’єктів культурної спадщини в Україні від російської агресії;

Рада також закликала парламенти та уряди іноземних держав вжити всіх можливих заходів для розслідування злочинів, притягнення до відповідальності та справедливого покарання всіх винних у межах національних та міжнародних юрисдикцій.

Російські атаки по об’єктах ЮНЕСКО в Україні

Російські війська 23 липня влаштували ракетну атаку по історичному центру Одеси, який у січні був внесений до переліку культурної спадщини ЮНЕСКО. Так, ворог влучив у вівтар Свято-Преображенського собору, пошкодив майже 50 будинків, з яких 25 – пам’ятки архітектури.

У ЮНЕСКО тоді заявили, що "глибоко стривожені та рішуче засуджують" російську атаку по Одесі. В організації пообіцяли відправити до міста свою місію, аби оцінити завдані збитки.

Окрім того, на початку липня Росія влаштувала масовану ракетну атаку по Львівщині. Серед іншого окупанти поцілили у Львові по житловому будинку – пам'ятці архітектури. У ЮНЕСКО засудили цю атаку, однак так і не вказали, що влаштувала її країна-агресорка.

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