Рада визначилася із датою розгляду можливої відставки Разумкова

Разумкова можуть звільнити вже цього тижня.
Можливу відставку Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради буде розглядатися цього четверга, 7 жовтня.
Відповідне рішення ухвалили нардепи під час засідання 5 жовтня.
"За" відповідне рішення проголосували 246 голосів народних депутатів.
"Пропонуємо винести на розгляд ВР питання про включення до порядку денного сесії ВР питання про відкликання з посади голови Верховної Ради України Разумкова Дмитра Олександровича. Пропонуємо, відповідно до частини 1 статті 77 регламенту Верховної Ради України, призначити розгляд питання про відкликання голови ВРУ з посади на 7 жовтня", - заявив голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко перед голосування.
Як відомо, 5 жовтня спікера парламенту Дмитра Разумкова вже відсторонили від ведення двох пленарних засідань Верховної Ради. У сюжеті ТСН.12:00 йдеться, що поки що засідання буде вести перший віцеспікер Руслан Стефанчук, адже сам Разумков вчора повідомив, що має 10 днів, щоб підготувати свій звіт і звіт рахункової палати, аби все було за регламентом.
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