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Рада визнала Росію державою-терористкою і заборонила її символіку "Z" та "V"

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Рада визнала Росію державою-терористкою і заборонила її символіку "Z" та "V"

Getty Images

Забороняється будь-яка пропаганда російського неонацистського тоталітарного режиму.

Верховна Рада 1 квітня схвалила законопроєкт №7214, який забезпечує захист України в інформаційному просторі, забороняє використання російської неонацистської символіки та визнає Росію державою-терористом.

Про це повідомили в партії "Слуга народу".

Так, українське законодавство доповниться новими термінами "держава-терорист" і "символіка військового вторгнення російського неонацистського тоталітарного режиму в Україну". Про це розповів співавтор законопроєкту, голова Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв.

"Літери "Z", "V" визнаються символікою військового вторгнення росії в Україну, якщо їх використання відповідає встановленим цим законом ознакам", – зазначив нардеп.

Крім того, парламент визнав Росію визнається державою-терористкою, однією з цілей політичного режиму якої є:

  • державний геноцид українського народу, 
  • фізичне знищення, масові вбивства громадян України, 
  • вчинення міжнародних злочинів проти цивільного населення, 
  • використання заборонених методів війни, 
  • руйнування цивільних об’єктів та об’єктів критичної інфраструктури, 
  • створення штучних гуманітарних катастроф в окремих регіонах України.

"Забороняється будь-яка пропаганда російського неонацистського тоталітарного режиму, акту агресії проти України з боку росії як держави-терориста, зокрема використання символіки вторгнення. Термін "терористична діяльність" доповнюється пропагандою російського неонацистського тоталітарного режиму", – пояснив Потураєв.

Нагадаємо, символ "Z", який використовують російські окупанти в Україні, у Чехії хочуть прирівняти до нацистської свастики і відповідно переслідувати за його використання.

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