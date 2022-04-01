Рада визнала Росію державою-терористкою і заборонила її символіку "Z" та "V"

Рада визнала Росію державою-терористкою і заборонила її символіку "Z" та "V"

Забороняється будь-яка пропаганда російського неонацистського тоталітарного режиму.

Верховна Рада 1 квітня схвалила законопроєкт №7214, який забезпечує захист України в інформаційному просторі, забороняє використання російської неонацистської символіки та визнає Росію державою-терористом.

Про це повідомили в партії "Слуга народу".

Так, українське законодавство доповниться новими термінами "держава-терорист" і "символіка військового вторгнення російського неонацистського тоталітарного режиму в Україну". Про це розповів співавтор законопроєкту, голова Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв.

"Літери "Z", "V" визнаються символікою військового вторгнення росії в Україну, якщо їх використання відповідає встановленим цим законом ознакам", – зазначив нардеп.

Крім того, парламент визнав Росію визнається державою-терористкою, однією з цілей політичного режиму якої є:

державний геноцид українського народу,

фізичне знищення, масові вбивства громадян України,

вчинення міжнародних злочинів проти цивільного населення,

використання заборонених методів війни,

руйнування цивільних об’єктів та об’єктів критичної інфраструктури,

створення штучних гуманітарних катастроф в окремих регіонах України.

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"Забороняється будь-яка пропаганда російського неонацистського тоталітарного режиму, акту агресії проти України з боку росії як держави-терориста, зокрема використання символіки вторгнення. Термін "терористична діяльність" доповнюється пропагандою російського неонацистського тоталітарного режиму", – пояснив Потураєв.

Нагадаємо, символ "Z", який використовують російські окупанти в Україні, у Чехії хочуть прирівняти до нацистської свастики і відповідно переслідувати за його використання.

Нова свастика: чому росіяни обрали саме літеру "Z"

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