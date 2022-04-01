Рада визнала Росію державою-терористкою і заборонила її символіку "Z" та "V"

Забороняється будь-яка пропаганда російського неонацистського тоталітарного режиму.
Верховна Рада 1 квітня схвалила законопроєкт №7214, який забезпечує захист України в інформаційному просторі, забороняє використання російської неонацистської символіки та визнає Росію державою-терористом.
Про це повідомили в партії "Слуга народу".
Так, українське законодавство доповниться новими термінами "держава-терорист" і "символіка військового вторгнення російського неонацистського тоталітарного режиму в Україну". Про це розповів співавтор законопроєкту, голова Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв.
"Літери "Z", "V" визнаються символікою військового вторгнення росії в Україну, якщо їх використання відповідає встановленим цим законом ознакам", – зазначив нардеп.
Крім того, парламент визнав Росію визнається державою-терористкою, однією з цілей політичного режиму якої є:
- державний геноцид українського народу,
- фізичне знищення, масові вбивства громадян України,
- вчинення міжнародних злочинів проти цивільного населення,
- використання заборонених методів війни,
- руйнування цивільних об’єктів та об’єктів критичної інфраструктури,
- створення штучних гуманітарних катастроф в окремих регіонах України.
"Забороняється будь-яка пропаганда російського неонацистського тоталітарного режиму, акту агресії проти України з боку росії як держави-терориста, зокрема використання символіки вторгнення. Термін "терористична діяльність" доповнюється пропагандою російського неонацистського тоталітарного режиму", – пояснив Потураєв.
Нагадаємо, символ "Z", який використовують російські окупанти в Україні, у Чехії хочуть прирівняти до нацистської свастики і відповідно переслідувати за його використання.
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