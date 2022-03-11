Рада ЄС визнала "спецоперацію" Росії в Україні війною, а Білорусь назвала співучасницею

ЄС обіцяє ще більше посилити санкційний тиск на Росію та Білорусь.

Рада Євросоюзу засудила неспровоковану та невиправдану військову агресію Росії проти України.

Про це йдеться в заяві за підсумками зустрічі у Версалі глав держав та урядів країн ЄС.

У Євросоюзі наголосили, що агресія РФ грубо порушує міжнародне право, принципи Статуту ООН та підриває європейську та глобальну безпеку .

"Росія та її поплічниця Білорусь..."

"Росія та її поплічниця Білорусь несуть повну відповідальність за цю загарбницьку війну, і відповідальні будуть притягнуті до відповідальності за свої злочини, зокрема за невибіркові напади на мирне населення та цивільні об’єкти", — йдеться в повідомленні.

ЄС вітає рішення прокурора Міжнародного кримінального суду відкрити розслідування злочинів РФ.

Ядерна безпека

Європа закликає негайно забезпечити безпеку ядерних об’єктів України за сприяння Міжнародного агентства з атомної енергії.

ЄС відзначив мужність українців

Європейський Союз дякує народові України за його мужність у захисті своєї країни та спільних європейських цінностей свободи та демократії. Д ержави-члени ЄС обіцяють надавати скоординовану політичну, фінансову, матеріальну та гуманітарну підтримку Україні.

Відбудова України і санкції проти РФ

"Ми прагнемо надати підтримку відбудові демократичної України, як тільки російський наступ припиниться ", — йдеться у заяві. ЄС запевняє про готовність ще більше посилити санкційний тиск на Росію та Білорусь на додаток до вже введених санкцій.

Біженці

"Незліченна кількість людей тікає від війни в Україні. Ми пропонуємо тимчасовий захист всім біженцям від війни з України", — запевняють лідери урядів країн ЄС

Держави-члени Євросоюзу кажуть, що продовжуватимуть надавати гуманітарну, медичну та фінансову підтримку всім біженцям та країнам, які їх приймають.

Гуманітарні коридори

ЄС закликає Росію повністю дотримуватися своїх зобов’язань за міжнародним гуманітарним правом. Москва має забезпечити безпечний і безперешкодний гуманітарний доступ до постраждалих і внутрішньо переміщених осіб в Україні, а також дозволити безпечний прохід тим цивільним особам, які хочуть виїхати.