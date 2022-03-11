Рада ЄС запропонувала Єврокомісії розглянути заяви на членство від України, Грузії та Молдови

Процес вступу до ЄС може тривати місяці чи роки.

Рада Євросоюзу запропонувала Єврокомісії надати свої висновки щодо заяв України, Молдови та Грузії на членство в ЕС. Таку заяву посеред ночі опублікувала Рада ЄС за підсумками зустрічі у Версалі глав держав та урядів країн ЄС. Головною темою для обговорення там була війна Росії проти України.

"Рада ЄС визнала європейські прагнення та європейський вибір України, як зазначено в Угоді про асоціацію. 28 лютого 2022 року президент України, реалізуючи право України обирати свою долю, подав заявку України на вступ до Європейського Союзу. Рада діяла швидко і запропонувала Комісії подати свій висновок щодо цієї заяви відповідно до відповідних положень договорів. До цього і без зволікань ми будемо ще більше зміцнювати наші зв’язки та поглиблювати наше партнерство, щоб підтримати Україну на її європейському шляху. Україна належить до нашої європейської родини", - ідеться в заяві.

Там додали, що "Рада ЄС запропонувала Єврокомісії надати свої висновки щодо заяв Республіки Молдова та Грузії".

Прем'єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович зазначив, що до Євросоюзу не можна вступити за одну ніч. А прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте додав, що процес може розтягнутися на місяці чи роки.

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