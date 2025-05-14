Рада Європи підтримала створення Спецтрибуналу для розслідування злочинів Росії

Рада Європи. / © Reuters

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Комітет міністрів Ради Європи ухвалив рішення щодо підтримки створення Спеціального трибуналу для притягнення Російської Федерації до відповідальності за злочини агресії проти України.

Про це повідомила голова постійної делегації Верховної Ради України в ПАРЄ Марія Мезенцева.

"Дуже дякую колегам з Офісу президента, Кабміну та нашій делегації у ПАРЄ, яка боролася за це рішення від самого початку", — зазначила вона.

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Рішення було ухвалено під час щорічного засідання в Люксембурзі.

Нагадаємо, до Львова 9 травня прибули міністри та дипломати з 35 країн Євросоюзу та Ради Європи. Анонсувалося, що зокрема вони візьмуть участь у засіданні Core Group зі створення спецтрибуналу щодо злочину агресії проти України.

До представників десятків країн у Львові звернувся президент України Володимир Зеленський, який закликав їх створити трибунал щодо злочину агресії з боку Росії. Глава держави наголосив на необхідності рішення створити механізм, який здатен запобігти майбутнім війнам — через притягнення до відповідальності.