Україна та Рада Європи / © job-sbu.org

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Комітет міністрів Ради Європи затвердив новий План дій для України «Демократична безпека для України» на 2027–2030 роки. Його загальний орієнтовний бюджет становить 70 мільйонів євро.

Про це повідомила пресслужба Ради Європи.

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Документ має допомогти наблизити українське законодавство, роботу інституцій та практики до європейських стандартів, підтримуючи рух України до членства в ЄС.

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Генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе наголосив, що довгострокова безпека України залежить також від міцності державних інституцій, незалежності судової системи та довіри громадян.

«Хоча сьогодні Україну захищає зброя, завтра її захищатимуть інституції», — заявив він.

План охоплює чотири напрями — захист прав людини та притягнення до відповідальності, соціальну інтеграцію й підтримку меншин і вразливих груп, зміцнення демократичних інститутів та інформаційної доброчесності, а також незалежне правосуддя й належне врядування.

Офіційний запуск очікується на початку 2027 року. Документ продовжить попередній План дій на 2023–2026 роки «Стійкість, відновлення та відбудова».

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Раніше повідомлялося, що висока представниця Європейського Союзу із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас вважає, що саме вона разом із головою Європейської ради може представляти Європу під час переговорів із Росією щодо врегулювання війни проти України.

Ми раніше інформували, що президент Франції Емманюель Макрон заявив, що європейські країни мають перехопити ініціативу, розробити власний мирний план, визначити майбутню архітектуру безпеки та розпочати діалог із Росією.

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