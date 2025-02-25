Рада з другої спроби ухвалила постанову про легітимність Зеленського і наступні вибори

Верховна Рада України з другої спроби підтримала постанову про підтримку демократії в Україні в умовах агресії Росії (#13041), у якій йдеться про підтримку президента Володимира Зеленського і майбутні вибори.

Про це розповів народній депутат Ярослав Железняк в Телеграм.

Перед цим парламентарі провалили голосування. За словами нардепа, деякі фракції заздалегідь відмовилися від голосування, а частина депутатів була відсутня на засіданні.

"Частина народних депутатів, у першу чергу від "Слуги народу", банально не прийшли на засідання. Бо, як говорить мер однієї столиці, дещо шастали", - наголосив політик.

З другої спроби постанову все ж ухвалили.

Як написав Железняк, цим документом Верховна Рада:

наголошує, що саме Путін несе відповідальність за те, що в Україні на сьогодні неможливо організувати вільні, прозорі та демократичні вибори із запрошенням міжнародних спостерігачів, які були б визнані такими міжнародною спільнотою.

констатує, що введений в умовах повномасштабного вторгнення РФ воєнний стан в Україні не дозволяє провести вибори згідно з Конституцією України. Разом з тим, Український народ єдиний у тому, що такі вибори мають відбутися після завершення війни.

від імені Українського народу Рада заявляє, що Україна як демократична країна, щойно на її території буде забезпечено всеохоплюючий, справедливий і сталий мир, за рішенням парламенту України оголосить проведення виборів президента України і забезпечить їх проведення відповідно до всіх міжнародних виборчих стандартів.

вкотре нагадує, що президент України Володимир Зеленський обраний на вільних, прозорих, демократичних виборах. Його мандат не ставиться під сумнів Українським народом та Верховною Радою України.

парламент України акцентує увагу на необхідності дотримання передбаченого законами України принципу інституційної безперервності влади, особливо в умовах дії правового режиму воєнного стану, та наголошує, що Зеленський повинен виконувати свої повноваження до вступу на пост новообраного Президента України згідно із частиною першою статті 108 Конституції України.

закликає міжнародне співтовариство об’єднати зусилля з метою досягнення спільної перемоги, припинення збройної агресії РФ проти України і встановлення всеохоплюючого, справедливого і сталого миру для України. Лише встановлення всеохоплюючого, справедливого і сталого миру для України дасть змогу відновити нормальне життя в державі, невід’ємною частиною якого буде проведення виборів відповідно до Конституції та законів України, з дотриманням усіх міжнародних стандартів правової демократичної держави.

Нагадаємо, 24 лютого Верховна Рада не змогла ухвалити заяву про підтримку демократії та проведення виборів після встановлення сталого миру.

Президент України Володимир Зеленський заявляв що проведення виборчого процесу досі залишається неможливим як через законодавство, так і через велику кількість питань та викликів щодо гарантування безпеки та демократичності цього процесу. Він вважає, що ця нова хвиля розмов про вибори може бути небезпечною і може стати тиском на Україну.

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