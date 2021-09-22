Рада заборонила антисемітизм в Україні, за його прояви каратимуть: нардепи ухвалили закон

Рада заборонила антисемітизм в Україні, за його прояви каратимуть: нардепи ухвалили закон

Цей закон набуде чинності наступного дня після його опублікування в парламентській газеті "Голос України".

Верховна Рада ухвалила закон про запобігання і протидію антисемітизму в Україні.

Ухвалення відповідного законопроєкту №5109 у другому читанні та в цілому підтримали 283 народних депутати на пленарному засіданні в середу, 22 вересня, пише "Інтерфакс-Україна".

Також читайте Антисемітизм в Україні залишився на колишньому рівні — звіт ОЄГУ

Законопроєкт дає визначення антисемітизму, забороняє юдофобію та її прояви й передбачає відповідальність за порушення законодавства про антисемітизм.

Згідно з документом, проявами антисемітизму є, зокрема, заклик, приховування або виправдання вбивства або заподіяння шкоди, висловлювання неправдивих відомостей, ненависницьких заяв про осіб єврейського походження, заперечення факту переслідування і масового знищення євреїв під час Другої світової війни (Голокост), виготовлення, поширення будь-яких матеріалів, що містять антисемітські висловлювання, а також публічне використання матеріалів, символів і зображень антисемітського змісту.

Також читайте МЗС України відповіло на закиди Ізраїлю щодо героїзації "антисемітів"

Водночас до проявів антисемітизму закон зараховує умисне пошкодження, руйнування або осквернення будівель, інших споруд, що належать особам єврейського походження, єврейським громадам і громадським єврейським організаціям, а також релігійних чи культових споруд (будинків), місць поховань осіб єврейського походження, пам'ятників, пам'ятних знаків, присвячених євреям, через мотиви антисемітизму.

Особи, винні в порушенні норм цього законопроекту, понесуть цивільно-правову, адміністративну та кримінальну відповідальність відповідно до закону, а також відшкодування матеріальних збитків і моральної шкоди, завданих унаслідок антисемітизму, його проявів, здійснюватиметься в порядку, визначеному законодавством України.

Цей закон набуде чинності наступного дня після його опублікування в парламентській газеті "Голос України".

Нагадаємо:

3 червня парламент ухвалив законопроект у першому читанні.

Президент Володимир Зеленський в інтерв’ю для The Jerusalem Post заявив, що українська влада рішуче засуджує будь-які прояви антисемітизму. Президент наголосив, що влада реагує на кожен можливий випадок прояву агресії з антисемітських причин.

Знак "Окей" прирівняли до нацистської та антисемітської символіки

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання