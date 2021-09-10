Рада заборонила показувати в рекламі оголені тіла і використовувати гендерні стереотипи

Документ покликаний протидіяти дискримінації за ознакою статі у сфері реклами та захищати права її споживачів.

Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт, яким забороняється використовувати у рекламі твердження і зображення частин тіла людини з натяком на сексуальні стосунки та використовувати гендерні стереотипи.

Документ підтримали 307 народних депутатів на засіданні ВР 10 вересня.

Згідно з законом, забороняється:

зображати в рекламі інтелектуальну, фізичну або соціальну перевагу однієї статі над іншою;

розповсюджувати стереотипи про ролі чоловіка та жінки в суспільстві;

демонструвати насильство;

зображати частини тіла людини з натяком на сексуальні стосунки для привернення уваги споживача.

За сексизм у рекламі передбачені штрафи. У разі використання дискримінації рекламодавець має сплатити штраф у 10-кратному розмірі мінімальної заробітної плати – наразі це близько 60 тисяч гривень. Їх також зобов’яжуть надавати інформацію про вартість реклами.

Законопроєктом також вводяться поняття "дискримінаційна реклама" та "дискримінаційна реклама за ознакою статі". Дискримінаційна реклама – це реклама, яка містить твердження чи зображення, які є дискримінаційними за ознаками:

раси;

політичних та релігійних переконань;

статі;

віку;

інвалідності;

соціального походження;

громадянства;

сімейного та майнового стану;

місця проживання;

мови спілкування.

А також такі, що дискредитують товари інших осіб.

Закон набуде чинності через три місяці після його опублікування.

Нагадаємо, поняття "сексизм" ширше, ніж боротьба за права жінок. Але поки в Україні сексизму юридично не існує. Водночас нардепи мають зобов’язання перед Євросоюзом навести лад із сексизмом в українському законодавстві. Поки депутати ще не ухвалили законопроєкт в цілому, ТСН запитала у українців, що вони думають про сексизм.

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