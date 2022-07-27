Рада заборонила стягувати борги за компослуги під час війни: кого це стосується

Верховна Рада 27 липня заборонила на період дії воєнного стану примусове виконання рішень про стягнення з фізосіб заборгованості за житлово-комунальні послуги.

За відповідний закон №7531 у другому читанні та в цілому проголосували 312 нардепів.

Про це член фракції "Голос" Ярослав Железняк повідомив у Мережі.

Він зазначив, що ця норма закону поширюється на компослуги у територіальних громадах у районах проведення воєнних (бойових) дій або які перебували у тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні). Перелік цих громад затверджений наказом Мінреінтеграції України.

Це також стосується випадків, коли стягнення за компослуги здійснюється щодо нерухомості, яке є місцем постійного проживання фізособи та було знищене або пошкоджене внаслідок воєнних (бойових) дій.

Нагадаємо, в першому читанні законопроєкт був проголосований 18 липня.

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