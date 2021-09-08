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Рада закликала міжнародну спільноту не визнавати вибори до Держдуми РФ

Рада закликала міжнародну спільноту не визнавати вибори до Держдуми РФ

УНІАН

Депутати випустили постанову, в якій нагадали, що Росія незаконно анексувала Крим і почала проти України війну на Донбасі.

Верховна Рада засудила проведення виборів до Державної Думи Росії та закликає до цього ж міжнародну спільноту. Це пов'язано з тим, що Москва планує залучити до голосування людей з окупованих Криму та Донбасу.

Постанову підтримали 318 парламентарів, ніхто не виступив проти, фракція ОПЗЖ у голосуванні не брала участі.

У зверненні депутати нагадали, що Росія незаконно анексувала Крим, почала проти України війну на Донбасі, а також чинить репресії проти населення окупованих територій, яким видала російські паспорти і хоче залучити до голосування на виборах до Держдуми РФ. Це є порушенням Конституції та законодавства України.

"Нині Російська Федерація намагається нав’язати свої "демократичні стандарти", які стосуються виборчих процесів. Російська влада планує провести 19 вересня 2021 року вибори в державну Думу Росії на тимчасово окупованій території Автономної республіки Крим та міста Севастополя та із залученням громадян України, що проживають на окупованих частинах Донецької та Луганської областей і примусово отримали російські паспорти", – йдеться у документі.

Також депутати нагадали, що такі дії засудили Генеральна Асамблея ООН, Європейський Союз, НАТО та низка інших міжнародних організацій та урядів інших країн. 

Нагадаємо, 8 вересня Верховна Рада провалила голосування за постанову про звернення Сполучених Штатів Америки щодо надання Україні двостороннього статусу основного союзника США поза НАТО.

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