Рада залишить е-декларації закритими: Шабунін заявив про "бажання приховати накрадене"

Верховна Рада України на засіданні 5 вересня може відновити електронне декларування чиновників, однак залишити самі декларації закритими.

Про це очільник ГО "Центр протидії корупції" Віталій Шабунін повідомив у Мережі.

"Сьогодні Рада залишить декларації чиновників закритими. Саме декларування депутати не зможуть не відновити, але сенсу в ньому не буде жодного. Основним елементом системи декларування є публічність інформації про статки чиновників", – пояснив Шабунін.

Він також зазначив у своєму Telegram-каналі, що посли G7 напередодні наголошували на необхідності відкритості реєстру.

"Ви тільки не смійтеся, але відкривати окремі декларації дозволять у цей рік лише за згоди самого декларанта. Так і бачу, як всі наші нардепи поспішають із заявами про відкриття доступу до своїх декларацій", – заявив голова ЦПК.

Він переконаний, що єдина причина для нардепів приховувати декларації від публічного доступу – "це бажання приховати накрадене під час війни".

"Численні розслідування про майно на Печерську, в Болгарії та лакшері відпочинок на Мальдівах – яскраве тому підтвердження", – зазначив Шабунін.

"Депутати прямо говорять нам: закрийте пащеки і мовчки воюйте, не ваше хлопське діло знати про наші статки. Шановні депутати, ви гірше жлобів – ви кляті мародери", – написав громадянський діяч у Facebook.

Нагадаємо, напередодні НАЗК відкрило доступ до Єдиного держреєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, однак дані про місце роботи та посади таких осіб приховані.

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