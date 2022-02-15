Рада затвердила порядок денний на сьому сесію: які законопроєкти у переліку

Рада затвердила порядок денний на сьому сесію: які законопроєкти у переліку

Нардепи під час 7 сесії планують розглянути декілька сотень проєктів законів.

Верховна Рада під час засідання 15 лютого ухвалила постанову про порядок денний сьомої сесії парламенту дев'ятого скликання.

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За це рішення проголосували 269 народних депутатів.

Таким чином, згідно до ухваленої постанови, у переліку питань, підготовлених до розгляду на пленарних засіданнях, декілька сотень законопроєктів.

Серед них, зокрема:

законопроєкти щодо внесення змін до Конституції щодо законодавчої ініціативи народу;

щодо зменшення конституційного складу Верховної Ради та закріплення пропорційної виборчої системи;

щодо додаткових підстав дострокового припинення повноважень народного депутата України;

щодо заборони проявів сексизму у суспільстві та інші.

Нагадаємо, до сьогоднішнього дня востаннє депутати збиралися на пленарне засідання 1 лютого, оскільки через велику кількість хворих на COVID-19 серед колег та працівників Апарату вирішили два тижні працювати у комітетах.