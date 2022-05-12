Рада затвердила вилучення активів "дочок" "Сбербанка России" та "ВЭБ.РФ" в Україні

Верховна Рада 12 травня затвердила указ президента Володимира Зеленського про примусове вилучення активів в Україні "дочок" "Сбербанка Росии" та "ВЭБ.РФ".

Свої голоси за таке рішення віддали 334 народних депутати.

Йдеться про фінансові активи:

української "дочки" "Сбербанка" – "Міжнародного резервного банку" ("МР Банк", раніше – "Сбербанк", Київ) на 5 млрд 825,88 млн грн;

("МР Банк", раніше – "Сбербанк", Київ) на 5 млрд 825,88 млн грн; української "дочки" "ВЭБ.РФ" "Промінвестбанку" ("ПІБ", Київ) – 4 млрд 483,31 млн грн.

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Окрім того, будуть вилучені права вимоги боргу "Сбербанка России" та "ВЭБ.РФ" до своїх "дочок" відповідно на 14 млрд 889,69 млн грн та 934,87 млн грн.

Також примусово вилучаються 99,772644% акцій "ПІБу", що належать "ВЭБ.РФ", та 100% акцій "МР Банку", що належать "Сбербанку России".

Проте в частині вилучення інших фінансових активів цих "дочок" російських банків є виняток для активів на 3 млрд грн "МР Банку". Ці гроші спрямовуються на задоволення вимог його кредиторів та необхідні для цього витрати Фонду гарантування вкладів фізосіб.

Ще одним винятком є права за кредитами "МР Банку" "Укрзалізниці" із заборгованістю приблизно на 166 млндол., "Електроважмашу" на 516,9 млн грн, ДАХК "Артем" на 205,1 млн грн та НВКГ "Зоря-Машпроект" на 2 млрд 325,3 млн грн, а також права за кредитом "ПІБ" "Укрзалізниці" на 231,6 млн дол., які підлягають переданню (ймовірно, призначеному для цієї ролі Кабміном 10 травня "Націнвестфонду" – ред.).

Кабмін, ФГВФО та Нацбанк мають забезпечити проведення примусового вилучення цих об'єктів права власності Росії та її резидентів у 10-денний термін з моменту опублікування указу.

Нагадаємо, на цьому ж засіданні парламенту було розпущено депутатську групу "Платформа за життя та мир", в яку ранише перейменувалася "Опозиційна платформа – За життя".

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