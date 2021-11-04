Рада збирається на позачергове засідання: коли і що розглянуть нардепи

Рада збирається на позачергове засідання: коли і що розглянуть нардепи

Нардепи збираються на позачергове засідання через кисневі станції.

Верховна Рада у четвер, 4 листопада, збереться на позачергове пленарне засідання. Відповідне розпорядження підписав голова парламенту Руслан Стефанчук.

Про це йдеться в оприлюдненому на сайті Верховної Ради розпорядженні.

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Позачергове пленарне засідання відбудеться одразу після завершення пленарного засідання. Згідно з документом, на ньому нардепи розглянуть проєкт закону про Держбюджет-2021 щодо "збільшення видатків на закупівлі, проєктування та встановлення кисневих станцій" (№5460).

"Голова Верховної ради України Руслан Стефанчук підписав розпорядження №392 про скликання позачергового пленарного засідання Верховної ради України дев’ятого скликання", - йдеться в повідомленні ВР.

Нагадаємо, 4 листопада о 10.00 розпочалося пленарне засідання Ради, на якому народні депутати, зокрема, мають намір розглянути кадрові питання.

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