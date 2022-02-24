Рада збирається на засідання: ухвалюватимуть рішення про запровадження в Україні воєнного стану

Рада збирається на засідання: ухвалюватимуть рішення про запровадження в Україні воєнного стану

Президент закликав громадян зберігати спокій.

Верховна Рада сьогодні ухвалить рішення про запровадження в Україні воєнного стану.

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Про це повідомив голова Комітету ВР з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко, пише "УНІАН".

"Буде засідання Верховної Ради, будемо ухвалювати воєнний стан”", - зазначив він та додав, що нардепи готові це зробити.

"Ми готові. Вже багато депутатів... Ми готові провести засідання", - заначив Мережко.

На уточнення, чи можна назвати вирішеним питання введення воєнного стану, голова Комітету ВР з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва сказав: "Це вже так, РНБО ухвалило рішення. І ми будемо голосувати за це".

Нагадаємо, сьогодні, 24 лютого, о 5:00 збройні сили Російської Федерації розпочали інтенсивні обстріли наших підрозділів на сході, а також нанесли ракетно-бомбові удари по аеродромах в Борисполі, Озерному, Кульбакіному, Чугуєві, Краматорську, Чорнобаївці, а також по військових об’єктах Збройних сил України.