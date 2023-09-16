Рада знайде, як відкликати Шуфрича з посади голови комітету, якщо він не напише заяву – Корнієнко

Верховна Рада знайде механізми відкликання Нестора Шуфрича з посади голови комітету ВР з питань свободи слова, якщо він сам не напише заяву про складання відповідних повноважень.

Про це заявив перший заступник Голови ВР Олександр Корнієнко у коментарі Укрінформу.

"У нас є кілька проєктів постанов (щодо відкликання Шуфрича з посади голови комітету ВР з питань свободи слова – ред.). Треба визначити, яка з них більше відповідає регламенту. Якщо не відповідає жодна, створити нову. Звичайно, було би ідеально, щоб він сам написав заяву на складання повноважень, бо він технічно найближчі 60 днів, напевно, не зможе бути якісним головою комітету... Якщо він це не зробить, ми знайдемо механізми, як це зробити в залі", – зазначив Корнієнко.

Водночас під час виступу на панельній дискусії у межах заходу для медійників "Редколегія. Саміт" він висловив сподівання, що парламент зможе відкликати Шуфрича з посади голови комітету впродовж наступного тижня.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "Шуфрича в кайданках із суду забрали за ґрати!"

Нагадаємо, напередодні Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід голові комітету Верховної Ради з питань свободи слова Нестору Шуфричу, якому повідомили про підозру у державній зраді, - тримання під вартою до 13 листопада включно.

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