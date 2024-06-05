Рада зняла з розгляду законопроєкти про військову поліцію

До розгляду документів нардепи повернуться після проведення додаткових консультацій.

Верховна Рада 5 червня зняла з розгляду законопроєкти №6569-д і 6570-д про створення в Україні військової поліції.

Про це повідомив нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк.

"Зняли з розгляду тижня #6569-д та 6570-д – проекти законів про військову поліцію. За таке рішення – 278 (голосів депутатів – ред.)", – написав політик у Мережі.

Як повідомляють народні депутати, до розгляду цих законопроєктів повернуться після проведення додаткових консультацій.

Нагадаємо, 31 травня комітет парламенту з питань правоохоронної діяльності рекомендував ухвалити законопроєкт про військову поліцію №6569-д і супровідний законопроєкт №6570-д, який передбачав внесення змін до Кодексу про адмінправопорушення, Кримінального кодексу та Кримінального процесуального кодексу.

Автори документів пропонували наділити військову поліцію такими повноваженнями:

тимчасово обмежувати або забороняти рух транспорту і пішоходів на окремих ділянках вулиць та автодоріг;

зупиняти і проводити поверхневу перевірку транспорту, перевірку у водіїв документів на право користування та керування авто;

проникати до житла чи до іншого володіння особи з негайним повідомленням органу досудового розслідування та прокуратури – у невідкладних випадках, пов'язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, яких підозрюють у вчиненні злочину, у випадках та на підставах, передбачених законом.

Читайте провідні новини дня:

Під час воєнного або надзвичайного стану військова поліція мала б брати участь у:

боротьбі з ворожими ДРГ на території України;

охороні військових об'єктів, військових містечок та їхнього населення, сприяння його евакуації;

відновленні та підтриманні порядку й дисципліни у військових частинах;

забезпеченні дотримання особливого режиму в’їзду і виїзду;

обмеженні свободи пересування осіб та руху транспорту тощо (перелік повноважень не є вичерпним).

Військова поліція також мала отримати право перевіряти документи у військовослужбовців ЗСУ та інших формувань, військовозобов'язаних і резервістів під час зборів та в інших військовослужбовців і правоохоронців.

А ще військова поліція б повноваження викликати для надання пояснень у справах, що перебувають у її провадженні; затримувати військовослужбовців, військовозобов'язаних та резервістів під час проходження зборів, на гауптвахтах військової поліції.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: В Україні з'явиться військова поліція?! Вона зможе проникати до житла і не тільки!

Читайте також: