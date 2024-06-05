Рада зняла з розгляду законопроєкти про військову поліцію

До розгляду документів нардепи повернуться після проведення додаткових консультацій.
Верховна Рада 5 червня зняла з розгляду законопроєкти №6569-д і 6570-д про створення в Україні військової поліції.
Про це повідомив нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк.
"Зняли з розгляду тижня #6569-д та 6570-д – проекти законів про військову поліцію. За таке рішення – 278 (голосів депутатів – ред.)", – написав політик у Мережі.
Як повідомляють народні депутати, до розгляду цих законопроєктів повернуться після проведення додаткових консультацій.
Нагадаємо, 31 травня комітет парламенту з питань правоохоронної діяльності рекомендував ухвалити законопроєкт про військову поліцію №6569-д і супровідний законопроєкт №6570-д, який передбачав внесення змін до Кодексу про адмінправопорушення, Кримінального кодексу та Кримінального процесуального кодексу.
Автори документів пропонували наділити військову поліцію такими повноваженнями:
- тимчасово обмежувати або забороняти рух транспорту і пішоходів на окремих ділянках вулиць та автодоріг;
- зупиняти і проводити поверхневу перевірку транспорту, перевірку у водіїв документів на право користування та керування авто;
- проникати до житла чи до іншого володіння особи з негайним повідомленням органу досудового розслідування та прокуратури – у невідкладних випадках, пов'язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, яких підозрюють у вчиненні злочину, у випадках та на підставах, передбачених законом.
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Під час воєнного або надзвичайного стану військова поліція мала б брати участь у:
- боротьбі з ворожими ДРГ на території України;
- охороні військових об'єктів, військових містечок та їхнього населення, сприяння його евакуації;
- відновленні та підтриманні порядку й дисципліни у військових частинах;
- забезпеченні дотримання особливого режиму в’їзду і виїзду;
- обмеженні свободи пересування осіб та руху транспорту тощо (перелік повноважень не є вичерпним).
Військова поліція також мала отримати право перевіряти документи у військовослужбовців ЗСУ та інших формувань, військовозобов'язаних і резервістів під час зборів та в інших військовослужбовців і правоохоронців.
А ще військова поліція б повноваження викликати для надання пояснень у справах, що перебувають у її провадженні; затримувати військовослужбовців, військовозобов'язаних та резервістів під час проходження зборів, на гауптвахтах військової поліції.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: В Україні з'явиться військова поліція?! Вона зможе проникати до житла і не тільки!
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