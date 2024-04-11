Рада зобов’язала уряд затвердити доплати військовим та внести законопроєкт про ротацію

Верховна Рада ухвалила 11 квітня постанову, якою зобов’язала Кабінет міністрів затвердили додаткові виплати для тих, хто виконує бойові завдання на фронті, і внести законопроєкт про ротацію.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

"Парламент схвалив постанову, яка зобов’язує уряд:

схвалити постанову про 70 тис. для тих, хто на передовій (які виконують бойові завдання).

В найближчий час внести законопроект про ротацію", – йдеться в заяві нардепа.

За таке рішення проголосував 321 депутат.

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Постанова ВР щодо окремих питань військового обов'язку та проходження військової служби в умовах дії воєнного стану / Фото: Telegram-канал Ярослава Железняка

Нагадаємо, 10 квітня Железняк повідомив, що Комітет ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки вилучив із законопроєкту про мобілізацію норми про фінансове заохочення тих, хто вже воює на фронті.

11 квітня нардеп Олексій Гончаренко повідомив, що, можливо, уряд вже 12 квітня ухвалить рішення про доплати військовим, які воюють на самому "нулі".