Рада зробила перший крок до запровадження щорічної індексації пенсій 1 березня

Законопроєктом пропонується від 1 січня 2022 року визначити дату щорічної індексації пенсій - 1 березня.

Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт, який передбачає щорічну індексацію пенсій 1 березня.

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"За" проголосували 317 народних депутатів, йдеться на сайті українського парламенту.

"Законопроєктом пропонується від 1 січня зафіксувати в законі України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” дату індексації пенсій 1 березня, так, як це було раніше", - прокоментував заступник міністра соціальної політики Віталій Музиченко та додав, що це дозволить законодавчо врегулювати дату індексації пенсій і можливість забезпечити планове формування видатків Пенсійного фонду на відповідні цілі.

Варто зазначити, що законопроєкт пропонує відновити індексацію пенсій військовослужбовцям, науковцям, посадовим особам органів місцевого самоврядування та державним службовцям. Крім цього, планується запровадити право дострокового виходу на пенсію за віком за півтора роки до досягнення пенсійного віку особам, трудовий договір з якими розірвано у зв’язку з реорганізацію підприємств. А також призначати достроково пенсії матерям (батькам) дітей, хворих на тяжке, рідкісне захворювання, яким не встановлено інвалідність.

Нагадаємо, раніше в Мінсоцполітики заявили, що у липні 2021 року проведено індексацію пенсій для 1 млн пенсіонерів, яким пенсії було призначено у 2018-2020 роках, а також для тих, хто одержує пенсію в мінімальному розмірі. У червні перерахували пенсії працюючим пенсіонерам - підвищення отримали понад 300 тис. українців.

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