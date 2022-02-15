Рада звернулася до світової спільноти з проханням закликати РФ відвести війська від кордону з Україною

Рада звернулася до світової спільноти з проханням закликати РФ відвести війська від кордону з Україною

Парламент закликає засудити дії, заяви та кроки РФ, спрямовані на підготовку підґрунтя для розширення військової та гібридної агресії проти нашої держави.

Верховна Рада під час засідання 15 лютого звернулася до світової спільноти з проханням закликати Росію до відведення військ від нашого кордону та від тимчасово окупованих територій України.

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За ухвалення відповідної Постанови проголосували 326 народних депутатів.

Йдеться про Постанову про звернення україського парламенту до Організації Об'єднаних Націй, Європейського парламенту, Парламентської асамблеї Ради Європи, Парламентської асамблеї ОБСЄ, Парламентської асамблеї НАТО, Парламентської асамблеї ОЧЕС, урядів та парламентів іноземних держав у зв`язку з ескалацією Російською Федерацією безпекової ситуації навколо України.

Рада звертається до відповідних організацій та закликає продовжувати підтримувати територіальну цілісність і суверенітет України в рамках міжнародно визнаних кордонів та необхідність мирного вирішення спровокованого Росією збройного конфлікту на основі норм і принципів міжнародного права.

Також український парламент закликає:

продовжувати надавати політичну підтримку Україні, зокрема шляхом здійснення візитів на рівні керівників держав, урядів та парламентів, а також лідерів міжнародних організацій та їхніх парламентських асамблей;

Україні, зокрема шляхом здійснення візитів на рівні керівників держав, урядів та парламентів, а також лідерів міжнародних організацій та їхніх парламентських асамблей; посилити та прискорити надання Україні комплексної, зокрема оборонної допомоги , спрямованої на посилення здатності Української держави реагувати на загострення безпекової ситуації з боку Росії;

комплексної, зокрема , спрямованої на посилення здатності Української держави реагувати на загострення безпекової ситуації з боку Росії; посилити санкційний тиск на РФ як важливий елемент комплексних зусиль зі стримування держави-агресора та збереження європейської архітектури безпеки, заснованої на повазі до норм і принципів міжнародного права;

як важливий елемент комплексних зусиль зі стримування держави-агресора та збереження європейської архітектури безпеки, заснованої на повазі до норм і принципів міжнародного права; здійснювати активні політико-дипломатичні зусилля , обмін інформацією та практичні кроки з метою утримання РФ в рамках мирного переговорного процесу ;

, обмін інформацією та практичні кроки з метою утримання РФ ; про необхідність закликати Росію до відведення військових сил та озброєння від кордону з Україною і з тимчасово окупованих територій України, припинення військових навчань у морських акваторіях навколо України та зняття перешкод для міжнародної морської торгівлі.

Зазначається, що Постанова набирає чинності від дня її ухвалення.

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