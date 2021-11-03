Рада звільнила Абрамовського з посади очільника Мінекології

Він написав заяву про відставку за власним бажанням ще 19 жовтня.

Верховна Рада 3 листопада проголосувала за звільнення Романа Абрамовського з посади міністра захисту довкілля та природних ресурсів України.

Відповідне рішення підтримало 322 нардепів.

Раніше голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що головна претензія до роботи Абрамовського — корумпованість екоінспекції в регіонах.

Зазначимо, що Роман Абрамовський у грудні 2020 року вже подавав на розгляд парламенту заяву про відставку, проте тоді Рада зняла це питання з розгляду.

Хто такий Роман Абрамовський

Абрамовський став міністром захисту навколишнього середовища і природних ресурсів у червні 2020 року. До цього він працював заступник міністра енергетики та захисту довкілля України Ольги Буславець (від жовтня 2019 року) і заступником у Міністерстві регіонального розвитку Геннадія Зубка (лютий - вересень 2015 року).

Журналісти "Схем" стверджують, що компанія "Київгідромонтаж", яка начебто належить дружині Абарамовського, фігурувала у кримінальній справі НАБУ. Сам міністр раніше був членом наглядової ради цього підприємства.

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