Рада звільнила Абрамовського з посади очільника Мінекології

Він написав заяву про відставку за власним бажанням ще 19 жовтня.
Верховна Рада 3 листопада проголосувала за звільнення Романа Абрамовського з посади міністра захисту довкілля та природних ресурсів України.
Відповідне рішення підтримало 322 нардепів.
Раніше голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що головна претензія до роботи Абрамовського — корумпованість екоінспекції в регіонах.
Зазначимо, що Роман Абрамовський у грудні 2020 року вже подавав на розгляд парламенту заяву про відставку, проте тоді Рада зняла це питання з розгляду.
Хто такий Роман Абрамовський
Абрамовський став міністром захисту навколишнього середовища і природних ресурсів у червні 2020 року. До цього він працював заступник міністра енергетики та захисту довкілля України Ольги Буславець (від жовтня 2019 року) і заступником у Міністерстві регіонального розвитку Геннадія Зубка (лютий - вересень 2015 року).
Журналісти "Схем" стверджують, що компанія "Київгідромонтаж", яка начебто належить дружині Абарамовського, фігурувала у кримінальній справі НАБУ. Сам міністр раніше був членом наглядової ради цього підприємства.