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Рада звільнила Денісову з посади уповноваженої з прав людини

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Рада звільнила Денісову з посади уповноваженої з прав людини

Фото: Associated Press

Верховна Рада України 31 травня звільнила Людмилу Денісову з посади уповноваженої з прав людини.

Свої голоси за звільнення Денісової віддали 234 нардепи. З них 17 – ексчлени "ОПЗЖ".

Про це повідомив нардеп від "Євросолідарності" Олексій Гончаренко.

Водночас парламент поки що не призначив нового омбудсмана.

"Призначення сьогодні не було", – повідомив нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк.

Фото: Ярослав Железняк / ©
Фото: Ярослав Железняк

Нагадаємо, раніше речниця партії "Слуга народу" Юлія Палійчук повідомила, що депутати зібрали підписи про висловлення недовіри Денісовій.

Також нардеп від "Слуги народу" Павло Фролов заявляв, що нібито від початку війни омбудсменка не займалась своєю роботою та перебувала за кордоном.

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