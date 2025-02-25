Рада звільнила Кормишкіну: хто може стати нардепом замість неї

Тепер у парламенті залишається 400 депутатів, а в коаліції – 231.

Верховна Рада на засіданні 25 лютого підтримала припинення повноважень народної депутатки України Ірини Кормишкіної. Замість неї у парламенті з’явиться новий депутат від "Слуги народу".

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

"Рада підтримала припинення повноважень народного депутата України Кормишкіної Ірини. На відміну від багатьох, вона особисто виступила перед складанням мандату. За – 246", – йдеться у заяві.

Тепер у парламенті залишається 400 депутатів, а в коаліції – 231.

За словами Железняка, замість Кормишкіної невдовзі хтось доєднається по списку від "Слуги народу".

"Останній заходив пан Тарарін (147). Тому далі за списком у порядку послідовності (якщо хтось відмовиться): 148 Сверба Інна Станіславівна, 149 Мельник Сергій Васильович, 150 Палійчук Юлія Володимирівна (вже відмовилась, як я чув)", – йдеться у повідомленні народного обранця.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що Кормишкіна подала заяву про складання депутатських повноважень. До слова, у січні НАБУ і САП оголосили їй підозру в умисному декларуванні недостовірної інформації.