Рада звільнила Венедіктову з посади очільниці Офісу генпрокурора

Рішення підтримали 264 нардепи.
Верховна Рада 19 липня звільнила Ірину Венедіктову з посади очільниці Офісу генпрокурора.
Рішення підтримали 264 нардепи.
Варто зазначити, що 17 липня Зеленський своїми указами відсторонив Ірину Венедіктову від посади генерального прокурора, а також усунув Івана Баканова від виконання обов'язків голови СБУ.
Вже 19 липня стало відомо, що глава держави вніс до Верховної Ради подання на звільнення Ірини Венедіктової з посади генерального прокурора.
Раніше своє відсторонення президентом Зеленським з посади генпрокурора прокоментувала і сама Венедіктова, яка зазначила, що "не сперечатиметься з рішенням президента".
Нагадаємо, 19 липня український парламент також звільнив з посади очільника СБУ Івана Баканова.
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