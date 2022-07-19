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Рада звільнила Венедіктову з посади очільниці Офісу генпрокурора

Дата публікації
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2029
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Рада звільнила Венедіктову з посади очільниці Офісу генпрокурора

Фото: Право на владу

Рішення підтримали 264 нардепи.

Верховна Рада 19 липня звільнила Ірину Венедіктову з посади очільниці Офісу генпрокурора.

Рішення підтримали 264 нардепи.

Варто зазначити, що 17 липня Зеленський своїми указами відсторонив Ірину Венедіктову від посади генерального прокурора, а також усунув Івана Баканова від виконання обов'язків голови СБУ.

Вже 19 липня стало відомо, що глава держави вніс до Верховної Ради подання на звільнення Ірини Венедіктової з посади генерального прокурора.

Раніше своє відсторонення президентом Зеленським з посади генпрокурора прокоментувала і сама Венедіктова, яка зазначила, що "не сперечатиметься з рішенням президента".

Нагадаємо, 19 липня український парламент також звільнив з посади очільника СБУ Івана Баканова.

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