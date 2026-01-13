Рада звільнила Дениса Шмигаля з посади міністра оборони

Денис Шмигаль / © Associated Press

Верховна Рада України ухвалила рішення про звільнення Дениса Шмигаля з посади міністра оборони України.

Про це повідомляє народний депутат Ярослав Железняк.

За інформацією нардепа, “за” проголосували 265 депутатів ВР.

На посаду міністра оборони розглянуть кандидатуру міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

Нагадаємо, 3 січня після зустрічі з чинним міністром оборони президент Зеленський повідомив, що Шмигаль очолить Міністерство енергетики та займе посаду віцепрем’єра. Президент подякував урядовцю за системну роботу у Міноборони та активізацію процесів, спрямованих на забезпечення обороноздатності України.

“Саме така системність зараз потрібна українській енергетиці. Це дозволить оперативно відновлювати зруйноване після російських атак та забезпечити стабільний розвиток галузі для потреб українців”, – наголосив Зеленський.

Також раніше повідомлялось, що Комітет Верховної Ради схвалив подання президента про звільнення Василя Малюка з посади голови СБУ. Остаточне рішення має ухвалити парламент.