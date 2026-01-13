Рада звільнила Федорова з посади очільника Мінцифри

Михайло Федоров

Верховна Рада України 13 січня проголосувала за звільнення першого віцепрем’єр-міністра — міністра цифрової трансформації Михайла Федорова. Свої голоси за таке рішення віддали 270 нардепів.

Про це повідомили народні депутати Олексій Гончаренко та Ярослав Железняк.

Результати голосування в парламенті за відставку Михайла Федорова / © Telegram-канал Ярослава Железняка

Звільнення Федорова і нова посада: що відомо

Нагадаємо, 9 січня на розгляд парламенту надійшла заява від Федорова про його відставку.

Річ у тім, що 2 січня президент України Володимир Зеленський запропонував Федорову стати міністром оборони. Глава держави пояснив це рішення необхідністю радикальної технологізації війська, спираючись на успіхи урядовця у цифровізації та виробництві дронів, обсяги випуску яких уже перевищили 1000 одиниць на добу.

Щодо Дениса Шмигаля, який очолював Міноборони, то йому Зеленський запропонував посаду віцепрем’єра — міністра енергетики.