Рада звільнила Федорова з посади очільника Мінцифри
Депутати підтримали відставку Федорова, якому Зеленський запропонував посаду міністра оборони.
Верховна Рада України 13 січня проголосувала за звільнення першого віцепрем’єр-міністра — міністра цифрової трансформації Михайла Федорова. Свої голоси за таке рішення віддали 270 нардепів.
Про це повідомили народні депутати Олексій Гончаренко та Ярослав Железняк.
Звільнення Федорова і нова посада: що відомо
Нагадаємо, 9 січня на розгляд парламенту надійшла заява від Федорова про його відставку.
Річ у тім, що 2 січня президент України Володимир Зеленський запропонував Федорову стати міністром оборони. Глава держави пояснив це рішення необхідністю радикальної технологізації війська, спираючись на успіхи урядовця у цифровізації та виробництві дронів, обсяги випуску яких уже перевищили 1000 одиниць на добу.
Щодо Дениса Шмигаля, який очолював Міноборони, то йому Зеленський запропонував посаду віцепрем’єра — міністра енергетики.