Рада звільнила Малюка з посади очільника СБУ

Василь Малюк. / © Associated Press

У вівторок, 13 січня, Верховна Рада звільнила голову Служби безпеки Василя Малюка. Рішення підтримали 235 нардепів. Сам Малюк на засідання не прийшов.

Про це стало відомо із засідання парламенту.

Зауважимо, нардепа Ярослав Железняк повідомляв про те, що сьогодні Комітет ВРУ з питань оборони та розвідки більшістю голосів підтримав відставку Малюка. Однак напередодні Комітет не набрав достатньої кількості голосів для підтримки цього рішення.

Звільнення Малюка

На початку січня з’явилася інформація про те, що Малюку нібито запропонували написати заяву на відставку та перейти на посаду голови Служби зовнішньої розвідки чи секретаря РНБО. За даними ТСН, між Володимиром Зеленським та Малюком виникла дискусія через небажання генерала добровільно йти з посади. Свою позицію він пояснював тим, що на фінальній стадії перебувають кілька операцій СБУ масштабу «Павутини».

Вже 5 січня президент повідомив, що Василь Малюк більше не очільник СБУ. Коментуючи звільнення, він повідомив, що залишається в системі СБУ “реалізовувати асиметричні спецоперації світового рівня, які й надалі будуть завдавати ворогу максимальної шкоди”.

Замість Малюка тимчасово очолювати СБУ призначили генерал-майора Євгена Хмару. Зеленський підписав указ. Хмара від серпня 2025-го очолював спецпідрозділ «Альфа».