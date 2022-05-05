Радбез ООН розгляне захист цивільного населення та інфраструктури під час війни в Україні

Радбез ООН розгляне захист цивільного населення та інфраструктури під час війни в Україні

До участі в засідання запрошено Україну.

Рада Безпеки ООН поспілкується про проблеми захисту цивільного населення на цивільної інфраструктури в Україні в умовах російської агресії.

Про це пише Укрінформ.

Питання розглядатиметься в рамках нещодавно ухваленого порядку денного роботи РБ на 2022 рік «Підтримання миру та безпеки України».

Від ООН на засіданні доповідатимуть Генеральний секретар Антоніу Гутерреш або його заступниця з політичних питань Розмарі Дікарло (якщо Гутерреш не встигне прибути до Нью-Йорка з відрядження в країни Африки - ред.), заступник Генсека з гуманітарних питань Мартін Гріффітс та Верховний комісар ООН з прав людини Мішель Бачелет.

До участі в засідання запрошено Україну. Очікується виступ постійного представника України при ООН Сергія Кислиці.

Розгляд цього питання ініціювали Сполучені Штати.

Засідання розпочнеться о 15:00 за східноамериканським часом (о 22:00 за Києвом - ред.).

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