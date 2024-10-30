Радбез ООН скликає засідання через розміщення військ КНДР у Росії

Зустріч відбудеться близько 22:15 за Києвом.

В середу, 30 жовтня, Рада Безпеки ООН збереться на засідання, щоб обговорити розміщення Росією військових сил КНДР.

Про це повідомив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця у соціальні мережі Х.

За його словами, Україна звернулась до швейцарського Головування із відповідним проханням.

"Сьогодні у зв'язку зі зверненням України до швейцарського головування Радбезу ООН відбудеться засідання Ради щодо розгортання північнокорейських військових – початок орієнтовно після 22:15 за Києвом", – написав Сергій Кислиця.

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Нагадаємо, що бійці КНДР вже перебувають в Курській області. Солдати КНДР перебувають за 50 км від кордону з Україною. Президент Зеленський закликав партнерів до більш рішучих дій, а світові лідери знову стурбовані. А тим часом у США заявили, що робитимуть, якщо Північна Корея вступить у війну проти України.