ООН / © Associated Press

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У понеділок, 23 листопада, Рада Безпеки Організації Об'єднаних Націй збереться на засідання високого рівня, присвячене російській війні проти України.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на секретаріат Ради Безпеки ООН.

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Засідання розпочнеться о 10:00 за нью-йоркським часом, тобто о 17:00 за Києвом.

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Головуватиме на ньому президент Латвії Едгарс Рінкевичс. Саме Латвія у листопаді 2026 року здійснює головування в Раді Безпеки ООН.

Раніше постійна представниця Латвії при ООН Саніта Павлюте-Десландес заявляла, що її країна прагне зберегти питання України серед пріоритетів роботи Радбезу та планує провести засідання щодо російської агресії на високому політичному рівні.

Нагадаємо, попереднє засідання Ради Безпеки ООН, присвячене війні Росії проти України, відбулося 9 листопада. Його скликали на тлі російських атак на цивільне населення та критичну інфраструктуру.

Тоді Україна закликала міжнародних партнерів посилити захист мирних жителів від російських обстрілів.

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Нагадаємо, що жовтень став найсмертоноснішим за роки великої війни: ООН оприлюднила дані про жертви атак РФ

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