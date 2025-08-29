Радбез ООН терміново збереться через масовану атаку РФ на Київ та інші міста України

Рада безпеки ООН / © Associated Press

Як повідомляє Укрінформ у Нью-Йорку, засідання Радбезу ООН розпочнеться о 15:00 за східноамериканським часом (22:00 за Києвом). Питання буде розглядатися у межах порядку денного «Підтримання миру і безпеки України».

Українська делегація представить Радбезу інформацію про масштаби руйнувань, спричинених масованою атакою РФ, та закликатиме міжнародну спільноту до негайного припинення вогню й захисту цивільного населення.

Очікується, що на засіданні обговорять подальші кроки міжнародної спільноти для реагування на злочини Росії та посилення тиску на країну-агресора.

Раніше повідомлялося, що жертвами російської атаки по Києву стало четверо дітей, двоє з яких померли в лікарні.

Нагадаємо, в ніч проти 28 серпня Росія завдала повітряного удару по Україні, застосувавши ударні безпілотники типу «Shahed», дрони-імітатори, балістичні ракети, крилаті ракети та гіперзвукові ракети «Кинджал».