ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
88
Час на прочитання
1 хв

Радбез ООН терміново збереться через масовану атаку РФ на Київ та інші міста України

У Нью-Йорку 28 серпня відбудеться екстрене засідання Ради Безпеки ООН за ініціативою України після масштабної повітряної атаки Росії на Київ та інші українські міста.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Рада безпеки ООН

Рада безпеки ООН / © Associated Press

Як повідомляє Укрінформ у Нью-Йорку, засідання Радбезу ООН розпочнеться о 15:00 за східноамериканським часом (22:00 за Києвом). Питання буде розглядатися у межах порядку денного «Підтримання миру і безпеки України».

Українська делегація представить Радбезу інформацію про масштаби руйнувань, спричинених масованою атакою РФ, та закликатиме міжнародну спільноту до негайного припинення вогню й захисту цивільного населення.

Очікується, що на засіданні обговорять подальші кроки міжнародної спільноти для реагування на злочини Росії та посилення тиску на країну-агресора.

Раніше повідомлялося, що жертвами російської атаки по Києву стало четверо дітей, двоє з яких померли в лікарні.

Нагадаємо, в ніч проти 28 серпня Росія завдала повітряного удару по Україні, застосувавши ударні безпілотники типу «Shahed», дрони-імітатори, балістичні ракети, крилаті ракети та гіперзвукові ракети «Кинджал».

Дата публікації
Кількість переглядів
88
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie