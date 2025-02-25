Радбез ООН ухвалив резолюцію США про мир в Україні, в якій немає згадок про агресію Росії

Резолюцію підтримала Росія, яка раніше блокувала ініціативи США.

Рада Безпеки ООН 10-ма голосами прийняла американську резолюцію щодо "Шлях до миру в Україні", яка була запропонована Сполученими Штатами.

Резолюцію, в які Росія не згадується у якості агресора, підтримала Москва та Пекін. Пʼять європейських країн, серед яких Велика Британія, Франція, Греція, Словенія, Данія, вирішили утриматись.

Запропонована американцями резолюція складається лише з кількох рядків і містить заклик "припинити конфлікт" і "встановити стійкий мир" між Україною та РФ.

У даному документі немає засудження чи навіть згадки щодо російської агресії проти України. Також у резолюції немає заклику до виведення військ з окупованих територій та відновлення територіальної цілісності України.

Це перші резолюція з початку повномасштабного вторгнення, яка не була заветована представниками Росії.

Франція та Велика Британія могли накласти вето на резолюцію, але вони вирішили утриматися.

Раніше повідомлялося, що у третю річницю вторгнення Росії до України Генасамблея ООН ухвалила резолюцію, що засуджує агресію Росії та вимагає виведення російських військ з України.

Ми раніше інформували, що США вимагали від України відкликати резолюцію ООН із засудженням Росії.

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