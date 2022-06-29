Радбез ООН вшанував пам’ять усіх українців, які загинули унаслідок війни з Росією

Радбез ООН вшанував пам’ять усіх українців, які загинули унаслідок війни з Росією

Рада Безпеки ООН після заклику президента Володимира Зеленського вшанувала хвилиною мовчання пам’ять жертв війни, яку веде Російська Федерація проти України.

Про це пише Укрінформ.

«Різні країни світу можуть по-різному ставитися до війни, але в кожній країні світу однаково вшановують пам’ять загиблих. Не тільки військових, а кожної людини – кожної дитини, яка гине. Це відбувається завжди», - підкреслив Зеленський.

Тільки вбивці не вшановують пам’ять тих, кого вони вбили, зауважив президент.

«І я прошу зараз вас вшанувати пам’ять усіх українців, хто загинув на цій війні. Усіх дорослих, усіх дітей. Десятки тисяч», - закликав він.

Зеленський, який виступав у режимі відеоконференції, встав, після чого піднялися всі присутні в залі засідань Радбезу.

Нагадаємо, що у Нью-Йорку триває засідання Ради Безпеки ООН, яке обговорює обстріли російською армією цивільного населення в Україні.

Нагадаємо, 27 червня під час повітряної тривоги окупанти вдарили ракетами по торговельно-розважальному центру у Кременчуці на Полтавщині, де була понад тисяча цивільних людей.

Станом на ранок 28 червня, загинуло 18 осіб, а 36 осіб вважаються зниклими безвісти, і ще понад два десятки потрапили до лікарні з пораненнями.

Читайте також:

Кожен із вас буде покараний – Зеленський прокоментував заяви росіян щодо трагедії в Кременчуці