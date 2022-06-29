Радбез ООН вшанував пам’ять усіх українців, які загинули унаслідок війни з Росією

Рада Безпеки ООН після заклику президента Володимира Зеленського вшанувала хвилиною мовчання пам’ять жертв війни, яку веде Російська Федерація проти України.
Про це пише Укрінформ.
«Різні країни світу можуть по-різному ставитися до війни, але в кожній країні світу однаково вшановують пам’ять загиблих. Не тільки військових, а кожної людини – кожної дитини, яка гине. Це відбувається завжди», - підкреслив Зеленський.
Тільки вбивці не вшановують пам’ять тих, кого вони вбили, зауважив президент.
«І я прошу зараз вас вшанувати пам’ять усіх українців, хто загинув на цій війні. Усіх дорослих, усіх дітей. Десятки тисяч», - закликав він.
Зеленський, який виступав у режимі відеоконференції, встав, після чого піднялися всі присутні в залі засідань Радбезу.
Нагадаємо, що у Нью-Йорку триває засідання Ради Безпеки ООН, яке обговорює обстріли російською армією цивільного населення в Україні.
Нагадаємо, 27 червня під час повітряної тривоги окупанти вдарили ракетами по торговельно-розважальному центру у Кременчуці на Полтавщині, де була понад тисяча цивільних людей.
Станом на ранок 28 червня, загинуло 18 осіб, а 36 осіб вважаються зниклими безвісти, і ще понад два десятки потрапили до лікарні з пораненнями.
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